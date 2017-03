Gambia: Meet Your Prospective MPS!

Press Release

NATIONAL ASSEMBLY ELECTIONS

In accordance with Section 52 of the Elections Act, the Independent Electoral Commission hereby gives notice that at the close of nomination on 12th March 2017 and public scrutiny on 13th March 2017, 239 candidates’ nomination papers were accepted and endorsed by the seven Returning Officers countrywide.

Therefore, in accordance with section 53 (2) (a) elections will be held in all 53 constituencies on Thursday 6th April 2017.

Campaign begins on Wednesday 15th March and ends on Tuesday 4th April 2017.

Signed:

Alieu Momarr Njai

CHAIRMAN

NOMINATION OF NATIONAL ASSEMBLY MEMBERS 2017

BANJUL ADMINISTRATIVE AREA

SR. NAME CONSTITUENCY PARTY 1. ABDOULIE SAINE BANJUL CENTRAL APRC 2. EBOU JENG BANJUL CENTRAL INDEPENDENT 3. MUHAMMED NDOW BANJUL CENTRAL PPP 4. EBRIMA PESSEH NJIE BANJUL CENTRAL UDP 5. HADDIJATOU FORBES BANJUL CENTRAL GDC 6. BABOUCARR S. NYANG BANJUL SOUTH APRC 7. MBYE BABOUCARR SARR BANJUL SOUTH INDEPENDENT 8. FATOUMATTA NJAI BANJUL SOUTH PPP 9. MBYE BABOUCARR MANNEH BANJUL SOUTH UDP 10. AZIZ PA BOY FRAZER BANJUL SOUTH GDC 11. MOMODOU A.B.S MBOOB BANJUL NORTH GDC 12. OUSMAN SILLAH BANJUL NORTH PDOIS 13. PA OUSMAN CHAM BANJUL NORTH INDEPENDENT 14. SAMBA NJIE BANJUL NORTH INDEPENDENT 15. MOMODOU LAMIN B. BAH BANJUL NORTH UDP 16. MODOU SILLAH BANJUL NORTH INDEPENDENT



KANIFING ADMINISTRATIVE REGION

SR. NAME CONSTITUENCY PARTY 1. KUMBA BARRY BAKAU APRC 2. SEEDY GASSAMA BAKAU GDC 3. ASSAN TOURAY BAKAU UDP 4. MODOU I. CHAM JESHWANG GDC 5. MUSTAPHA KAH JESHWANG INDEPENDENT 6. SHERIFF S. SARR JESHWANG INDEPENDENT 7. LAMIN SAHO JESHWANG GPDP 8. MAM JENG JESHWANG PPP 9. ALHAGIE DRAMMEH JESHWANG UDP 10. SEEDY BOJANG SERREKUNDA APRC 11. MBYE BITTAYE SERREKUNDA GDC 12. HALIFA SALLAH SERREKUNDA PDOIS 13. FATOUMATA HYDARA SERREKUNDA PPP 4. SAMBA JATTA SERREKUNDA WEST APRC 15. MODOU JANE SERREKUNDA WEST GDC 16. MATAR CEESAY SERREKUNDA WEST PDOIS 17. MUSTAPHA LOWE SERREKUNDA WEST INDEPENDENT 18. BAKARY SINGHATEH SERREKUNDA WEST INDEPENDENT 19. SOLVIEG JENG SERREKUNDA WEST PPP 20. MADI M.K CEESAY SERREKUNDA WEST UDP 21. EBRIMA SONKO TALLINDING KUJANG APRC 22. AMIE COLLEY TALLINDING KUJANG GDC 23. SANUSI TOURAY TALLINDING KUJANG PPP 24. FATOU K. JAWARA TALLINDING KUNJANG UDP 25. MODOU A. NJIE BUNDUNGKA KUNDA APRC 26. MOMODOU JALLOW BUNDUNGKA KUNDA GDC 27. AMIE SILLAH BUNDUNGKA KUNDA PDOIS 28. ALIEU B. NJIE BUNDUNGKA KUNDA NRP 29. LAMIN JAWARA BUNDUNGKA KUNDA GPDP 30. BAKARY NJIE BUNDUNGKA KUNDA UDP 31. GIBBI BAH LATRIKUNDA SABIJIE APRC 32. EBRIMA NYANG LATRIKUNDA SABIJIE GDC 33. AMAT JANHA LATRIKUNDA SABIJIE PDOIS 34. ANSUMANA BAYO LATRIKUNDA SABIJIE NRP 35. KADDIJATOU M. SAMATEH LATRIKUNDA SABIJIE GPDP 36. AMINATA CORREA LATRIKUNDA SABIJIE PPP 37. SAIKOU MARONG LATRIKUNDA SABIJIE UDP



WEST COAST REGION

SR. NAME CONSTITUENCY PARTY 1. ALHAGIE SANKUNG JAMMEH FONI JARROL APRC 2. OUSMAN BALDEH FONI JARROL GDC 3. ABDOULIE BONDI FONI JARROL UDP 4. SUNKARY BADJIE FONI BREFET APRC 5. NUHA SANYANG FONI BREFET GDC 6. OMAR KEITA FONI BREFET NRP 7. MALAMIN BADJIE FONI BREFET UDP 8. KADDY CAMARA FONI BONDALI APRC 9. YORRO S. JALLOW FONI BONDALI GDC 10. OUSMAN MARCUS NYASSI FONI BONDALI UDP 11. MUSA AMUL NYASSI FONI KANSALA APRC 12. OUSMAN MARREH FONI KANSALA INDEPENDENT 13. MOMODOU CAMARA FONI BINTANG APRC 4. YAHYA JALLOW FONI BINTANG GDC 15. ASSAN JORBATEH FONI BINTANG UDP 16. TAIRU E.B BADJIE KOMBO EAST APRC 17. SAMBA JALLOW KOMBO EAST GDC 18. LAMIN F.M CONTA KOMBO EAST UDP 19. ABDOU SOWE KOMBO EAST INDEPENDENT 20. ABDOU BADJAN SANNEH MENTERENG APRC 21. EBRIMA J. CHAM SANNEH MENTERENG GDC 22. MARIAMA SAINE SANNEH MENTERENG NRP 23. ABAS MANNEH SANNEH MENTERENG PDOIS 24. BABA GALLEH JALLOW SANNEH MENTERENG UDP 25. SHEIKH TIJAN CHAM SANNEH MENTERENG PPP 26. ALASANA K.D CAMARA SANNEH MENTERENG INDEPENDENT 27. OUSMAN GAYE OLD YUNDUM APRC 28. ALI NGET OLD YUNDUM GDC 29. DAM TOURAY OLD YUNDUM NRP 30. ABDOULIE CEESAY OLD YUNDUM UDP 31. AMADOU TIJAN BAH OLD YUNDUM PDOIS 32. OUSMAN NDURE OLD YUNDUM INDEPENDENT 33. ALPHA OUSMAN JALLOW OLD YUNDUM INDEPENDENT 34. ABDOULAHI MENDY OLD YUNDUM INDEPENDENT 35. JERREH SANYANG BUSUMBALA APRC 36. KANTONG T. MARENA BUSUMBALA GDC 37. MUSA CEESAY BUSUMBALA PDOIS 38. SAIKOUBA JARJU BUSUMBALA UDP 39. ABDOU KOLLEY KOMBO SOUTH APRC 40. LAMIN E. FATTY KOMBO SOUTH GDC 41. AWA BAH KOMBO SOUTH NRP 42. KEBBA K. BARROW KOMBO SOUTH UDP 43. ALASANA KEITA KOMBO SOUTH GPDP 44. BANFALLY DEMBA KOMBO SOUTH INDEPENDENT 45. SANNA BOJANG BRIKAMA SOUTH APRC 46. SIMON PETER DEMBA BRIKAMA SOUTH GDC 47. TIJAN LOUM BRIKAMA SOUTH PDOIS 48. LAMIN J. SANNEH BRIKAMA SOUTH UDP 49. SAMUEL KAI JARJU BRIKAMA SOUTH INDEPENDENT 50. ABBA JALLOW BRIKAMA NORTH GDC 51. KEBBA BAH BRIKAMA NORTH NRP 52. ALAGIE S. DARBOE BRIKAMA NORTH UDP 53. FABAKARY NYONYO BOJANG BRIKAMA NORTH INDEPENDENT 54. MOMODOU JARJU BRIKAMA NORTH INDEPENDENT

KEREWAN ADMINISTRATIVE REGION

SR. NAME CONSTITUENCY PARTY 1. MODOU BOBB LOWER NIUMI GDC 2. ABDOULIE J. CORR LOWER NIUMI INDEPENDENT 3. MATARR JENG LOWER NIUMI UDP 4. EBRIMA CHOI LOWER NIUMI NRP 5. AMADOU SARR LOWER NIUMI PDOIS 6. PA OMAR SONKO UPPER NIUMI GDC 7. LANDING LONG LONG SONKO UPPER NIUMI INDEPENDENT 8. ALH. MOMODOU L. DIBBA UPPER NIUMI PDOIS 9. OMAR DARBOE UPPER NIUMI UDP 10. MOMODOU BUSSO UPPER NIUMI NRP 11. SALIFU JAWO JOKADU GDC 12. MAMAT BITTAYE JOKADU PDOIS 13. BUBA CAMARA JOKADU NRP 14. KARAMO I. DEMBA JOKADU NCP 15. SAIT A. JOOF JOKADU UDP 16. MAMUD B.J TOURAY LOWER BADDIBU GDC 17. KEMO GASSAMA LOWER BADDIBU INDEPENDENT 18. ALHAGIE JAWARA LOWER BADDIBU UDP 18. BUBACARR MAKALO LOWER BADDIBU NRP 20. MOMODOU LAMIN JOBE CENRAL BADDIBU GDC 21. SULAYMAN SAHO CENTRAL BADDIBU UDP 22. PAPA TUNKARA ILLIASA GDC 23. OUSAINOU BOBB ILLIASA INDEPENDENT 24. SANKUNG DAMPHA ILLIASA NCP 25. DEMBO KM CAMARA ILLIASA UDP 26. SHEIKH GAYE SABACH SANJAL GDC 27. YAHYA NYANGADO SABACH SANJAL NCP 28. BOTO SAIDY JENG SABACH SANJAL UDP 29. MANJIE SAMBOU SABACH SANJAL PDOIS 30. OUSMAN TOURAY SABACH SANJAL NRP

MANSAKONKO ADMINISTRATIVE REGION

SR. NAME CONSTITUENCY PARTY 1. ALKALI SALLAH JARRA WEST GDC 2. KAJALI FOFANA JARRA WEST UDP 3. SEEDY JOBE JARRA WEST GMC 4. GELI YERO BAH JARRA CENTRAL APRC 5. KEBBA JALLOW JARRA CENTRAL GDC 6. WANDIFA SANNEH JARRA CENTRAL UDP 7. JULDEH BALDEH JARRA EAST GDC 8. PATEH BALDEH JARRA EAST NRP 9. SAINEY TOURAY JARRA EAST UDP 10. OUSMAN ANN KIANG EAST GDC 11. YAYA GASSAMA KIANG EAST UDP 12. HADDY BAH KIANG CENTRAL GDC 13. BAKARY CAMARA KIANG CENTRAL UDP 14. BA DARBOE BAH KIANG WEST GDC 15. FAKEBBA N.L COLLEY KIANG WEST UDP



JANJANBUREH ADMINISTRATIVE REGION

SR. NAME CONSTITUENCY PARTY 1. EBRIMA SARJO JANJANBUREH APRC 2. BAMBA CAMARA JANJANBUREH GDC 3. OMAR JAMMEH JANJANBUREH NRP 4. MOMODOU CEESAY JANJANBUREH UDP 5. KEBBA YORRO MANNEH JANJANBUREH INDEPENDENT 6. DEMBA SOWE NIAMINA WEST GDC 7. MALICK SOWE NIAMINA WEST NRP 8. CHERNO JALLOW NIAMINA EAST APRC 9. OMAR CEESAY NIAMINA EAST GDC 10. ALHAGIE GAYE NIAMINA EAST NRP 11. FATOU JAI CEESAY NIAMINA EAST PDOIS 12. SANNA B. CEESAY NIAMINA EAST UDP 13. EBRIMA L.S MARENAH NIAMINA EAST GMC 14. ALAGIE JALLOW NIAMINA DANKUNKU GDC 15. SAMBA JALLOW NIAMINA DANKUNKU NRP 16. ESSA SAIDYKHAN NIAMINA DANKUNKU INDEPENDENT 17. BAKARY SABALLY LOWER FULLADU WEST APRC 18. AMADOU JALLOW LOWER FULLADU WEST GDC 18. EBRIMA B. JALLOW LOWER FULLADU WEST NRP 20. YANKUBA SINERA LOWER FULLADU WEST INDEPENDENT 21. MBEMBA NANKO LOWER FULLADU WEST INDEPENDENT 22. GIBBI MBALLOW LOWER FULLADU WEST INDEPENDENT 23. OMAR TOBB LOWER FULLADU WEST INDEPENDENT 24. MUHAMADOU TAMBURA LOWER FULLADU WEST PPP 25. ALHAGIE DARBOE LOWER FULLADU WEST UDP 26. AHMED MALICK NIE UPPER FULLADU WEST APRC 27. ISMAILA CHAM UPPER FULLADU WEST GDC 28. ALHAGIE NENEH MBYE UPPER FULLADU WEST NRP 29. ANSUMANA KOLLEY UPPER FULLADU WEST INDEPENDENT 30. BAKARY KORA UPPER FULLADU WEST INDEPENDENT 31. MUSA S. GAYE UPPER FULLADU WEST PPP 32. DAWDA KAWSU JAWARA UPPER FULLADU WEST UDP 33. OMAR DEM UPPER FULLADU WEST PDOIS 34. HASSAN BABOU SOWE LOWER SALOUM GDC 35. SAINEY JAWARA LOWER SALOUM NRP 36. KEBBA ANSU MANNEH LOWER SALOUM INDEPENDENT 37. BIRAN SAINE LOWER SALOUM INDEPENDENT 38. MALICK SECKA LOWER SALOUM PPP 39. SAINEY MBYE UPPER SALOUM APRC 40. MUSA CEESAY UPPER SALOUM GDC 41. ALHAGIE MBOW UPPER SALOUM NRP 42. BARRA JANNEH UPPER SALOUM PPP 43. OMAR BAH NIANI GDC 44. MUHAMMED LAMIN YAFFA NIANI NRP 45. ALIEU NDOW NIANI PDOIS 46. MBAKEH FATTY NIANI INDEPENDENT 47. ALHAGIE F.B SILLAH NIANI UDP 48. SEEDY S.K NJIE NIANIJA APRC 49. HAMMET MANNEH NIANIJA GDC 50. AMADOU CAMARA NIANIJA NRP 51. BABOUCARR CHAM NIANIJA INDEPENDENT 52. EBRIMA S. JALLOW NIANIJA PPP 53. HABSANA JALLOW NIANIJA PDOIS 54. MOMODOU LAMIN JALLOW SAMI APRC 55. BABOUCARR BOYE SAMI GDC 56. ESSA WALLY SAMI PDOIS 57. BAKARY SOWE SAMI INDEPENDENT 58. ALFUSAINEY CEESAY SAMI UDP



